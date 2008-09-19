У БЮТ визнали, що демкоаліція вже пройшла точку неповернення

Народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ вважає, що сьогодні зросли шанси на проведення дострокових виборів, не виключаючи при цьому створення нової коаліції з представників чотирьох фракцій парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на круглому столі в Києві.

С.СОБОЛЄВ відзначив, що ще вчора він би оцінив вірогідність оголошення дострокових виборів в процентному відношенні як 30 на 70. Сьогодні шанси проведення дострокових виборів зросли до 50%.

За його словами, соціологічні дослідження свідчать, що і БЮТ, і Партія регіонів, і Блок Литвина, і КПУ мають добрі шанси на дострокових виборах, тому інтерес цих сил до участі у виборах дуже серйозний.

Він також погодився з думкою, що точку неповернення відновлення демократичної коаліції вже пройдено.

Водночас С.СОБОЛЄВ вважає, що в парламенті може виникнути технічна більшість, до якої увійдуть всі фракції, окрім комуністів, а також украй правих з НУ-НС.

У свою чергу, депутат від Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ скептично оцінив можливість входження його політичної сили в коаліцію з НУ-НС і БЮТ.

«У вас є 226 голосів, для чого ми вам потрібні», - сказав він.

С.Гриневецький наголосив, що фракція Блоку Литвина не входитиме в таку коаліцію для того, щоб стати страховкою від браку голосів. Пропозиція фракції приєднатися до коаліції в такому форматі він назвав «політичною димовою завісою».

Водночас представник КПУ Олександр ГОЛУБ відзначив, що комуністи не входитимуть до так званої «технічної коаліції». Разом з тим він не виключив, що КПУ може підтримати ті чи інші рішення такої коаліції, якщо вони співпадатимуть з програмними положеннями партії, зокерма й можливих змін до Конституції.