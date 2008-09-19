Третьяков у заяві Тимошенко щодо Грузії побачив важливий сигнал

Народний депутат від Блоку НУ-НС Олександр Третьяков вітає заяву прем`єр-міністра Юлії Тимошенко про цілісність і незалежність Грузії, а також про те, що сторони конфлікту повинні повернутися до статус-кво, який існував до початку військових дій.

Як повідомляє прес-служба Третьякова, депутат також відзначив, що «цією заявою Юлія Володимирівна продемонструвала готовність БЮТ до пошуку переговорів з відновлення демократичної коаліції».

На думку Третьякова, наступним кроком «повинна стати публічна заява про неподолання президентського вето на антиконституційні закони, прийняті фракціями ПР, БЮТ і КПУ 2 вересня 2008 року, а також спільне узгоджене голосування по ситуації в Грузії».

Нагадаємо, після 2 вересня блок НУ-НС, протестуючи проти недотримання коаліційної угоди з боку БЮТ, ухвалив рішення вийти з складу демократичної коаліції.

3 вересня лідер НУ-НС Вячеслав Кириленко озвучив принципи відновлення роботи демократичної коаліції, серед яких була спільна позиція щодо ситуації в Грузії, а також відміна прийнятих 2 вересня законів.

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