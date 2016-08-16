У ході розслідуванні справи прокурора сил АТО Кулика встановлюються нові факти - САП
Перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявляє, що в ході розслідування справи військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика встановлюються нові факти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед початком розгляду Апеляційним судом Києва скарги Кулика на арешт його майна.
"Сподіваємося, що ми зможемо аргументувати нашу позицію, і суд дослухається до неї, стосовно того, що арешт на майно накладений підставно, законно, і підстав для того, щоб його знімати, немає", - сказав Грищук.
"Наша позиція була така, що його слід відсторонити (від посади). І ми це аргументували і подавали матеріали, і суд першої інстанції задовольнив. Суд апеляційний скасував. Це рішення не оскаржується, ми його приймаємо і виконуємо. Я вважаю, що краще було б, якби він був відсторонений від посади. На даний час розслідування триває і встановлюються нові факти, нові моменти, і ми йдемо до логічного завершення", - сказав Грищук.
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При цьому він не повідомив детально про нові факти, посилаючись на таємницю слідства.
"У нас є також інші факти, тому що допитуються свідки, інші свідки встановлюються", - додав Грищук. Допити свідків відбуваються як у Києві, так і Харкові, сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Солом’янський райсуд 1 липня наклав арешт на майно Кулика, зокрема, на 2 автомобілі, три квартири, 2 паркомісця, 1 нежитлове приміщення (тераса) та земельну ділянку на час розслідування справи САП.
Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом набуття Куликом у власність активів у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами, за ч. 2 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування встановило, що протягом 2011-2016 років Кулик набув у власність ряд коштовних об’єктів нерухомого майна та автомобілів, вартість яких значно перевищувала його офіційний дохід. Право власності у переважній більшості оформлено на близьких осіб.