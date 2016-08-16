У ході розслідуванні справи прокурора сил АТО Кулика встановлюються нові факти - САП

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед початком розгляду Апеляційним судом Києва скарги Кулика на арешт його майна.

"Сподіваємося, що ми зможемо аргументувати нашу позицію, і суд дослухається до неї, стосовно того, що арешт на майно накладений підставно, законно, і підстав для того, щоб його знімати, немає", - сказав Грищук.

"Наша позиція була така, що його слід відсторонити (від посади). І ми це аргументували і подавали матеріали, і суд першої інстанції задовольнив. Суд апеляційний скасував. Це рішення не оскаржується, ми його приймаємо і виконуємо. Я вважаю, що краще було б, якби він був відсторонений від посади. На даний час розслідування триває і встановлюються нові факти, нові моменти, і ми йдемо до логічного завершення", - сказав Грищук.

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При цьому він не повідомив детально про нові факти, посилаючись на таємницю слідства.

"У нас є також інші факти, тому що допитуються свідки, інші свідки встановлюються", - додав Грищук. Допити свідків відбуваються як у Києві, так і Харкові, сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Солом’янський райсуд 1 липня наклав арешт на майно Кулика, зокрема, на 2 автомобілі, три квартири, 2 паркомісця, 1 нежитлове приміщення (тераса) та земельну ділянку на час розслідування справи САП.

Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом набуття Куликом у власність активів у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами, за ч. 2 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування встановило, що протягом 2011-2016 років Кулик набув у власність ряд коштовних об’єктів нерухомого майна та автомобілів, вартість яких значно перевищувала його офіційний дохід. Право власності у переважній більшості оформлено на близьких осіб.