Військового прокурора Кулика долучили до розслідування справи Курченка - НАБУ

Про це повідомив керівник Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник. "Після того, як стало відомо, що буде підозра (Кулику - УНІАН)... приймається рішення, що необхідно включити його в резонансну справу (Курченка - УНІАН), і це підводиться під те, що наше провадження пов'язано з цією справою. Ні, підозра була складена до цього", - сказав директор НАБУ.

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На уточнююче запитання, хто саме включив Кулика у справу Курченка, Ситник відповів: "Керівництво Генпрокуратури".

При цьому він не уточнив прізвища людини, яка це зробила, але зауважив, що відповідні дані "знаходяться в матеріалах справи".

На запитання, чи зацікавлений в об'єктивному розслідуванні справи Кулика головний військовий прокурор Анатолій Матіос, глава НАБУ відповів: "З такими заявами, мабуть, ні".

Як повідомляв УНІАН, НАБУ підозрює Кулика у незаконному збагаченні. 1 липня Солом'янський районний суд Києва арештував на час досудового розслідування два автомобілі, три квартири, земельну ділянку, два паркомісця, одне нежитлове приміщення і низку банківських рахунків, якими володіє Кулик.

4 липня Солом'янський райсуд за клопотанням НАБУ відсторонив Кулика від виконання службових обов'язків на 2 місяці. Того ж дня суд обрав для Кулика запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Водночас 13 липня Апеляційний суд Києва поновив Кулика на посаді прокурора сил АТО.

У свою чергу Кулик називає висунуті йому обвинувачення безпідставними. Також Кулик заявляє, що відповідно до наказу генпрокурора, він є процесуальним керівником у справі проти соратників бізнесмена Курченка, і в разі його відсторонення від посади справа не буде розслідуватися.