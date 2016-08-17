Туск оцінив, наскільки Україна готова до завершення "безвізової епопеї"

Про це Туск написав у Twitter.

За його словами, він мав розмову з президентом України Петром Порошенком і колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

"Після розмов вчора з Яценюком та сьогодні з Порошенком я (дотримуюсь) позитивної думки щодо стану підготовки візової лібералізації", - заявив Туск.

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Як повідомляв УНІАН, на початку серпня заступник міністра з питань європейської інтеграції Міністерства закордонних справ Олена Зеркаль висловила сподівання на запровадження безвізового режиму для громадян України з ЄС до кінця року.

Заступник міністра пояснила, що наприкінці вересня Комітет громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту має прийняти рішення щодо пропозиції Єврокомісії про надання Україні безвізового режиму. Зеркаль сказала, що після завершення роботи зазначеного комітету рішення виноситься для консультацій між Європарламентом, Радою ЄС та Єврокомісією.

"Якщо немає жодних зауважень до законодавчої пропозиції, а ми сподіваємося, що їх не буде, вона приймається на засіданні парламенту. У жовтні є дві сесії, під час яких може бути прийняте це рішення", - сказала вона.