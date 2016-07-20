Могеріні запевнила Гройсмана, що готова вирішити "найближчим часом" питання безвізового режиму

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, про це йшлося на зустрічі Гройсмана і Могеріні у Брюсселі.

«Сторони обговорили порядок денний відносин Україна-ЄС, зокрема стан справ із запровадженням безвізового режиму для громадян України, ратифікацію Угоди про асоціацію, а також отримання макрофінансової допомоги. Могеріні запевнила в готовності вже найближчим часом урегулювати зазначені питання», - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

7 липня комітет Європарламенту із закордонних справ схвалив рекомендації щодо прискорення рішення про надання Україні безвізового режиму.

19 липня Єврокомісар з Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган висловив сподівання, що рішення про надання Україні безвізового режиму буде затверджено у жовтні.