Могеріні запевнила Гройсмана, що готова вирішити "найближчим часом" питання безвізового режиму
Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні запевнила прем’єр-міністра Володимира Гройсмана у готовності найближчим часом врегулювати питання запровадження безвізового режиму для українців.
Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, про це йшлося на зустрічі Гройсмана і Могеріні у Брюсселі.
«Сторони обговорили порядок денний відносин Україна-ЄС, зокрема стан справ із запровадженням безвізового режиму для громадян України, ратифікацію Угоди про асоціацію, а також отримання макрофінансової допомоги. Могеріні запевнила в готовності вже найближчим часом урегулювати зазначені питання», - зазначається у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.
7 липня комітет Європарламенту із закордонних справ схвалив рекомендації щодо прискорення рішення про надання Україні безвізового режиму.
19 липня Єврокомісар з Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган висловив сподівання, що рішення про надання Україні безвізового режиму буде затверджено у жовтні.