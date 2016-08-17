Клімкін: для затвердження посла РФ в Україні між країнами повинна бути позитивна динаміка

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі "5 каналу".

"Давайте уявимо собі, теоретично, все ж таки, на сьогодні, от в найближчі дні приїжджає російський посол. Зможе він реально працювати... в сьогоднішніх умовах? Ну якщо він сховається у посольстві і звідти не буде виходити, але це насправді не посол. Тому, я кажу, що справа не в кандидатурах, і не в інших питаннях. Призначення послів має бути частиною позитивної історії, позитивної динаміки. На сьогодні жодної позитивної історії ми реально не бачимо. Тому давайте говорити про зміст. А якщо в нас є форма, давайте зберігати форму для того, щоб допомагати громадянам. Вона працює, а все інше - це вже політика, і політика, знову таки, повинна бути частиною позитивної історії", - заявив Клімкін.

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Також міністр наголосив, що наразі між державами не має відносин на рівні "урядового майданчика".

"З Сергієм Лавровим я зустрічаюсь під час нормандських зустрічей - міністерських. Це фактично основний елемент якогось спілкування за підтримки Франка-Вальтера Штайнмайєра і зараз Жан-Марка Еро, і фактично це єдиний елемент як це відбувається. Більше у нас якихось міжурядових постійних стосунків або елементів цих стосунків просто нема", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова з посади посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні був призначений Сергій Торопов.

29 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Росія запросила агреман на призначення повноважного представника президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Михайла Бабича послом в Україні.

3 серпня заступник міністра з питань європейської інтеграції МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання затвердження нового посла РФ в Україні знято з порядку денного.

4 серпня Пєсков заявив, що в Кремлі жалкують, що Україна вирішила знизити рівень дипломатичного представництва РФ в Києві.

Директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макєєв повідомив, що незатвердження в Україні Бабича послом Росії не говорить про розрив дипломатичних відносин з РФ.