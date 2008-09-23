Ющенко дав інтерв'ю агентству Bloomberg

У рамках робочого візиту до США Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв`ю інформаційному агентству Bloomberg.

Як повідомляє прес-служба Президента України, основними темами розмови стали наслідки російсько-грузинського конфлікту, перспективи євроатлантичної інтеграції України, зокрема приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО у грудні цього року, внутрішньополітична ситуація в Україні, у тому числі бачення Глави держави методів врегулювання політичної кризи.

Йшлося також про українсько-російські відносини у контексті укладання газових домовленостей на наступний рік. В.ЮЩЕНКО відповів на запитання щодо економічної ситуації в Україні з огляду на світову фінансову кризу та значний рівень інфляції в нашій державі.

Bloomberg - одне з найбільш потужних інформаційних агентств світу, засноване 1981 року. Агентство вважається провідним постачальником фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків.