Україна в найближчі дні отримає партію військової допомоги США, на "Джавеліни" поки може не чекати - Пайєтт

Про це повідомив американський посол Джеффрі Пайетт в ефірі Радіо Свобода.

«США надали Україні безпекову допомогу на 600 мільйонів доларів. І я дуже пишаюся тим, що досягнуто – і наші військові навчання у Яворові, і сучасна зброя, ще понад тисяча приладів нічного бачення. Нові поставки будуть у найближчі дні», – сказав Пайєтт.

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На запитання, чи отримає Україна коли-небудь відомі протитанкові ракетні комплекси «Джавелін», посол зазначив, що Україна спроможна сама забезпечити себе необхідною зброєю.

«Україна має потужну оборонну промисловість і має спроможність виробляти власну амуніцію. Я сподіваюся, що завдяки співпраці між нашими промисловими галузями у найближчі місяці і роки потужності оборонної промисловості України будуть зміцнюватися», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що США постачає в Україну контрбатарейні радари, які дозволяють визначати місцеперебування зброї противника. У липні цього року США також передали Україні значну кількість безпілотних літальних апаратів.