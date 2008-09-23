Карпачова побачила небезпеку для демократії в Україні

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє про можливу загрозу переходу до двопартійної системи у разі проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

Таку думку Н.КАРПАЧОВА висловила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Я думаю, що нові вибори нічого не дадуть, якщо вони відбудуться зараз. Не дадуть нічого принципового з точки зору розкладу політичних сил у парламенті. Ви знаєте, що перемагають дві політичні сили, якщо вибори відбудуться завтра. У такому разі ми жорстко перейдемо до двопартійної системи. На мою думку, це є абсолютною небезпекою для демократії в Україні”, - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Омбудсман також виступає проти підвищення прохідного бар’єру для політичних сил. “На мою думку, в жодному разі не можна йти ганебним шляхом підвищення прохідного бар’єру, як зараз пропонують підвищити до 7% або 10%. У жодному разі не можна це робити. Адже весь спектр, який би мав потрапити до парламенту, тоді назавжди залишиться за бар’єром цієї парламентської демократії”, - додала вона.

Н.КАРПАЧОВА вважає, що у Верховній Раді відбудеться переформатування коаліції. “А далі будемо бачити, як це переформатування буде відповідати інтересам абсолютної більшості нашого суспільства з повагою до прав меншості нашого суспільства”, - відзначила Омбудсман.