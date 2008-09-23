Демкоаліція, чи ширка - у Луценка вибору немає... на щастя

Міністр внутрішніх справ України, лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що політична сила, яку він очолює, не братиме участі в будь-якій іншій коаліції, крім демократичної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналістів.

«Щодо вступу в коаліцію, то, на щастя, ми позбавлені необхідності такого вибору: “Народна самооборона” не є юридичним суб’єктом створення коаліції і не буде брати участі в будь-якій іншій коаліції, крім існуючої коаліції демократичних сил», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також зауважив, що особисто підтримує позицію прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО тому, що для того, щоб відновити демкоаліцію «треба припинити жонглювати і маніпулювати фактами, а просто набратися мужності прийняти рішення про входження назад в коаліцію демократичних сил… Якщо ціль “Нашої України” зовсім інша - розвалити демократичну більшість, то про це також треба сказати».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що в разі утворення нового формату коаліції на основі БЮТ і Партії регіонів, “Народна Самооборона” не братиме в ній участі.

«З моєї точки зору є два виходи (з політичної кризи – УНІАН): або перевибори, або коаліція БЮТ і Партії регіонів, в якій “Народна самооборона” брати участі не буде, або існування парламентської більшості без оформлення коаліції. В такому разі уряд буде, очевидно, «виконуючим обов’язки», але парламент буде стабільно працювати і приймати необхідні країні закони», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.