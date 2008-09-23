Луценко гарантує, що на виборах не буде ані фальсифікацій, ані «каруселей»
15:08, 23 вересня 2008Політика
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Міністр забезпечить...
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що в разі оголошення дострокових парламентських виборів міліція забезпечить порядок під час агітаційної кампанії та голосування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.
«Якщо вибори будуть, то міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО забезпечить спокійне проведення виборів, як це було в 2006 році. Не буде ні фальсифікацій, ні «каруселей», ні заборони мітингів. Це я можу гарантувати», - сказав він.
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