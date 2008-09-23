ВР ратифікувала угоду про реадмісію з Росією
Документ було підписано 22 грудня 2006-го
Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 396 народних депутатів з 439 зареєстрованих в сесійній залі.
Угоду було підписано 22 грудня 2006 року в Києві.
Угода спрямована на створення правових умов, необхідних для координації і співробітництва нашої держави у питаннях попередження та протидія незаконній міграції, а також торгівлі людьми на території України та Російської Федерації.
Завданням є прийняття положень про порядок здійснення реадмісії між сторонами, що надасть можливість здійснювати спільні заходи щодо попередження, припинення і розкриття правопорушень, пов`язаних з нелегальною міграцією.
Угода передбачає комплекс заходів щодо попередження, припинення та розкриття правопорушень, пов`язаних з нелегальною міграцією. У зв’язку з цим компетентними органами, на які покладаються повноваження, є Міністерство внутрішніх справ (центральний компетентний орган) та Адміністрація Державної прикордонної служби України.