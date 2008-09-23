Стецьків вже придумав назву для нової коаліції

Народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція НУ-НС) запропонував назвати можливу коаліцію у Верховній Раді у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко, “Нашої України – Народної Самооборони” і Блоку Литвина – “Європейський вибір України”.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Т.СТЕЦЬКІВА.

“Вважаю, що в основу майбутньої коаліції (у разі її створення) під назвою “Європейський вибір України” мали б бути покладені п’ять простих, інтегруючих політикум і суспільство принципів”, - підкреслив народний депутат.

Першим принципом Т.СТЕЦЬКІВ згадує безпеку країни та національний суверенітет, який, на його думку, слід розглядати у трьох вимірах.

“У внутрішній політиці зобов’язання учасників коаліції докласти всі зусилля для викорінення корупції з органів влади та суспільного життя. В геополітичному вимірі – безумовне визнання територіальної цілісності і суверенітету України та інших держав. Неухильною кооперацією України в євроатлантичну систему колективної безпеки і, як перший крок, набуття Україною Плану дій щодо членства в НАТО. В енергетичному вимірі - невідкладне впровадження технологій енергозбереження, диверсифікація енергозабезпечення, створення стратегічних запасів вуглеводнів”, - пояснює Т.СТЕЦЬКІВ.

Торкаючись принципу чесної політики, який полягає в публічності обговорення учасниками коаліції усіх проблем, консенсусності прийняття рішень та консолідованого голосування фракцій коаліції, С.СТЕЦЬКІВ зауважує: “Має бути встановлений мораторій на внесення змін до чинної Конституції цим складом парламенту. І найголовніше, встановлення юридичної відповідальності посадових осіб за публічно висловлену неправду”.

Далі у заяві йдеться про принцип економічної модернізації. Він передбачає комплексну урядову політику щодо технологічного переоснащення основних галузей економіки, внутрішню інтеграцію країни через будівництво автобанів та швидкісних поїздів, запровадження ринку землі, прийняття Податкового кодексу.

За словами народного депутата, в контексті дотримання принципу європейської інтеграції, учасники коаліції ставлять собі за мету набуття повноправного членства в Європейському Союзі. “Як першочергові кроки до цієї мети визначаються: приведення правового поля та технологічних стандартів до практики ЄС, досягнення порогового рівня життя до рівня країн ЄС, угода про вільну торгівлю з ЄС, угода про безвізовий режим з країнами Шенгенської зони”, - заначає Т.СТЕЦЬКІВ.

На його переконання, гуманітарний вимір цих принципів, що передбачає досягнення вищої якості життя людей, є головною метою діяльності коаліції. “Це передбачає сучасну і доступну освіту, масову профілактику серцево-судинних та онкологічних захворювань, ліквідацію епідемії туберкульозу, СНІДу, гепатиту, алкоголізму та наркоманії. Впровадження стандартів здорового способу життя. Нарешті, дієва державна підтримка української мови з жорстким дотриманням прав національних меншин”, - підсумовує Т.СТЕЦЬКІВ.