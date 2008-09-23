Луценко хоче відродити мрію разом з Яценюком і Гриценком

Міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що в разі оголошення дострокових виборів до парламенту буде створено так звану третю політичну силу на противагу існуючим політичним силам, представленим нині у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«Я поки що відкидаю можливість дострокових виборів, але якщо час проб’є, я не виключаю того, що така сила буде створена колективними зусиллями політиків нового покоління, які відчувають безперспективність подальшого, тупого кольорового протистояння», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, під час кожних виборів «головним матеріалом» для політиків ставали ті, хто потребує соціальної підтримки. «Я називаю це час «Ч», Час Черновецького: хто більше дасть…» - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас він наголосив, що сьогодні політики не підтримують середній клас, оскільки політики експлуатують споживацький інтерес. У контексті цього Ю.ЛУЦЕНКО пояснив, що саме тому сьогодні «ми потребуємо третьої сили не як арифметично третьої, а як іншої, яка буде врешті решт збалансовувати амбіції і авантюризм БЮТ і Партії регіонів».

Водночас, він зазначив, що на сьогодні власними зусиллями зробити цього, напевне, не встигне. «Але, по-моєму, є достатньо гравців, які відчувають цю потребу та спілкуються між собою», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я запевняю, що я спілкуюся і з ЯЦЕНЮКОМ, і з ГРИЦЕНКОМ, і з іншими політиками, до яких часто приміряють можливість третьої сили», - сказав він.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зауважив: «Мрія про третю силу була знищена стараннями БАЛОГИ й амбіціями учасників НУ-НС. Чи зможемо ми створити нову третю силу? Я не знаю».