Богатирьова: одне можу сказати твердо

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА заперечує на сьогодні свою участь у створенні нового політичного проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА повідомила на прес-конференції в Кіровограді, відповідаючи на запитання про можливу участь разом з Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ у новому політичному проекті, фінансувати який нібито збирається український бізнесмен, член Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ.

«З приводу різних проектів усі політики ведуть перемовини. Я не виняток. З цієї теми я спілкуюсь з багатьма людьми, хочу знати їхню точку зору. Але вважаю, що об’єднуватись можна лише навколо якоїсь програми. Це не мій підхід: бути просто поруч, або тримати когось біля себе. Саме тому з жодним політиком сьогодні ми не домовлялись про створення нового політичного проекту», - заявила Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона підкреслила, що нині не представляє жодну політичну силу, а у разі прийняття рішення про вступ в партію пообіцяла повідомити про це журналістів. «Одне можу сказати твердо: з активної політики БОГАТИРЬОВА не піде», - зауважила вона.