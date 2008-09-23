Ющенко про грузинське відлуння, Майдан, танки-гармати і вибори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що головною метою політичної кризи в Україні було проведення одночасних дострокових президентських і парламентських виборів у грудні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи перед представниками Національного географічного товариства США та Ради зовнішніх зносин у Нью-Йорку.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що події другого вересня у парламенті мали на меті одне: як на “відлунні грузинського конфлікту, дестабілізувати ситуацію в Україні” і провести одночасні президентські, парламентські вибори та вибори до місцевих рад. При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що автори цієї ідеї хотіли після виборчих перегонів запропонувати державі іншу стратегію зовнішнього і внутрішнього курсу України.

Президент зауважив, що демократична коаліція розпалась не тому, що з неї вийшла фракція НУ-НС – “це наслідок спричинений діями БЮТ”.

Водночас, В.ЮЩЕНКО не бачить трагедії в тому, що політичні сили, які разом були на майдані, сьогодні розійшлися: “це було природно, коли ми всі об’єднались навколо демократичних цінностей – досить різні сили: і демократи, і соціалісти, і капіталісти, і популісти”. Президент наголосив, що головним результатом цього стали демократичні перетворення в країні, які дозволять й зараз вирішити політичну кризу. “Ми не будемо тягти танки, гармати до парламенту, переконаний, що через діалог ми знайдемо демократичну відповідь”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Сьогодні, за його словами, є два варіанти - або протягом визначеного Конституцією терміну буде сформована коаліція, або через 60 днів після закінчення цього терміну відбудуться дострокові вибори до парламенту.