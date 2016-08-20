ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва

Про це заступник генерального прокурора Євген Єнін заявив в ефірі телеканалу "112 Україна". "Буквально в перший же день після затримання Каськіва ми поінформували в терміновому порядку компетентні органи Республіки Панама про те, що в нас є кримінальне провадження стосовно Каськіва, про те, що ми звернемося найближчим часом з проханням щодо його екстрадиції. І можу вас поінформувати, що, станом на вчора наше клопотання про видачу Каськіва вже було передане до Міністерства закордонних справ України, і тепер вже дипломатичними виконавцями зазначені документи будуть скеровані до панамської сторони", - зазначив він.

Читайте такожУ Панамі затримано легендарного Каськіва, який підписав угоду на мільярд доларів з лижним інструкторомЗа словами Єніна, у даний час Генпрокуратура не має достовірної інформації щодо того, який запобіжний захід було обрано Каськіву панамською стороною.

"Ми клопотали про взяття його під варту. І вже найближчими днями, я сподіваюся, ми будемо знати рішення щодо цього клопотання", - сказав він.

При цьому Єнін не зміг спрогнозувати, в які строки може відбутися екстрадиція Каськіва, тому що з Панамою така процедура ініціюється вперше.

Єнін нагадав, що Каськів в Україні фігурує у кількох кримінальних провадженнях, зокрема розтраті державних коштів та службових злочинах.

Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.

18 серпня на брифінгу в Києві генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів із України 255 млн грн. Наприкінці березня цього року Каськіва було оголошено в розшук у справі про розкрадання державних коштів у 2012-2013 роках 7,5 млн грн. - за укладеним Каськівим договором про надання рекламних послуг із ТОВ.

За даними ГПУ, Каськів розшукується за злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 і ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу ("заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах"; "службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки").