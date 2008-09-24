Яценюк каже, що публічні переговори - на точці замерзання

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає фракції парламенту до інтенсифікації переговорів про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

За його словами, зараз переговори перебувають “на точці замерзання, у крайньому випадку – в публічній площині”. “А кажуть, що у непублічній – дуже активні”, - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що сьогодні на Погоджувальній раді йшлося про хід переговорів про створення коаліції, але “абсолютно нічого не зрозуміло”. “Поки що процес йде, але результату немає”, - сказав голова ВР.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, на Погоджувальній раді піднімалось питання “законодавчого нормування гіпотетичних виборів”. А.ЯЦЕНЮК вважає, що поки що це робити передчасно. “Давайте дочекаємось, ще є час”, - сказав він.