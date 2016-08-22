Уряд має продовжити облаштування кордону з Росією - Геращенко

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Антон Геращенко на прес-конференції за результатами інспектування ходу робіт на межі кордону з Росією у Харківській області.

"До 2015 року тисячі кілометрів кордону з РФ представляли собою ліси, поля, хащі, де не було ні сітки, ні контрольно-слідові полоси, нічого", - наголосив Антон Геращенко.

"Після конфлікту з Росією, після нападу на Крим і Донбас, урядом Арсенія Яценюка було ухвалено рішення, згідно закону про державні кордони України, виділити кошти на їх облаштування та зведення інженерних споруд, які дозволили б захистити кордон України від проникнення ДРГ, незаконного перетину кордону та економічної контрабанди через кордон", - сказав він.

За його словами, у 2015 році, зокрема, було обладнано протитанкові рови у Чернігівській та Харківській областях, у цьому році роботи ведуться на стику Харківської і Луганської областей.

Народний депутати повідомили, що в одній лише Харківській області було обладнано 226,3 км протитранспортних ровів, 64,6 км металевого паркану, 9 вогневих позицій.

"Це лише початок, бо надалі ми маємо облаштувати наш кордон за останнім словом техніки. Кожен кілометр має проглядатися спеціальними засобами відеофіксації, далекомірами, використанням нічної оптики - так, щоб жодна миша не могла там проскочити. Однак на цю роботу є 28 критиків і популістів, які хочуть наростити свій політичний рейтинг", - сказав Антон Геращенко.

Він відзначив, що фракція "Народний фронт" наполягатиме на продовженні робіт по облаштуванню кордону за європейськими стандартами.

"Коли Європа каже, що надасть нам безвізовий режим, то всі забувають, що, в першу чергу, нам потрібні будуть надійні кордони з РФ, щоб через них не могли проходити тисячі нелегалів", - додав Геращенко.