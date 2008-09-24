Донецький губернатор: шахту, що вибухнула, можна й потрібно відновити

Голова Донецької обласної держадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО вважає, що єнакіївську шахту імені Карла Маркса, де 8 червня стався вибух, «можна й потрібно» відновити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

В.ЛОГВИНЕНКО зазначив, що на його останній зустрічі з міністром вугільної промисловості України Віктором ПОЛТАВЦЕМ «міністр упевнено сказав, що цю шахту треба відновлювати». «І моя позиція, що цю шахту можна відновити й потрібно відновити», - підкреслив губернатор і пояснив: «По-перше, вугіллям ми не такі й багаті, але є ще й моральна сторона – це дістати людей на поверхню і поховати».

В.ЛОГВИНЕНКО нагадав, що троє гірників під час аварії, за прогнозами фахівців, перебували безпосередньо в забої (двоє – в забої й один - між забоєм і шахтним стволом – УНІАН), і тому для того, щоб знайти їхні тіла, необхідно відновити шахтний ствол і розчистити гірничу масу.

«Якщо така позиція залишається, то нічого іншого не залишається, як додати фінансових ресурсів і запустити шахту, - сказав губернатор. - Тому що основні капітальні вкладення у відновлення лежать у стволі й у водовідливі (у відновленні нормальної роботи шахтного ствола й системи водовідливу – УНІАН)».

Довідка УНІАН. 8 червня 2008 року на шахті ім. Карла Маркса в Єнакієвому стався вибух, внаслідок якого було зруйновано надземні будови шахти. Від вибухової хвилі на поверхні постраждали 5 людей. У момент аварії під землею перебували 37 людей, з яких 24 були врятовані і одного гірника було піднято без ознак життя. Під час вибуху зірвалася й впала в нижню частину шахтного ствола кліть, у якій перебували, за оцінками фахівців, 9 гірників.