Відновлення повноважень Росії у ПАРЄ буде легітимізацією окупації Криму - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання прес-клубу МЗС.

"Боротьба зараз у Раді Європи та у Парламентській асамблеї Ради Європи триває саме за те, чи зможуть адвокати Росії заручитися підтримкою достатньої кількості депутатів Парламентської асамблеї, щоб повноваження Росії не були оскаржені, якщо вона вирішить все-таки туди повертатись. І жовтнева сесія в цьому плані буде дуже важка. Ми готуємося до неї, наша парламентська делегація готується", - сказав Кулеба.

При цьому він пояснив, що жовтнева сесія ПАРЄ, по суті, буде "репетицією до січневої сесії, коли вони будуть пробувати повернутися".

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"Якщо росіяни побачать, що є все-таки доволі серйозна опозиція, здатна заблокувати їхні повноваження, то вони не будуть повертатися", - заявив Кулеба.

За його словами, "на хвилі надзвичайно важливих для Європи проблем почали лунати голоси тих, хто каже: слухайте, такі серйозні у нас проблеми, давайте відновимо повноцінне співробітництво з Росією". "Тобто, вони на цій хвилі намагаються повернути Росію до ПАРЄ", - сказав Кулеба.

Зокрема, він пояснив що серед деяких депутатів ПАРЄ існує думка, що РФ перебуває під санкціями Парламентської асамблеї.

"Вона не перебуває під санкціями. Тому що вони (росіяни) не подали свої повноваження минулого року, знаючи, що вони потраплять під санкції. Тому політично - вони під санкціями, але це санкції, які вони самі на себе наклали", - заявив Кулеба.

"В чому ризик? Ризик в тому, що якщо в січні вони подадуть свої повноваження, і ці повноваження не будуть оскаржені, то делегація, по суті, повернеться. Це буде жахлива делегація з двох причин. По-перше, це буде делегація новообраної Думи, де вибори вже відбудуться і на окупованій території Криму. Тобто, по суті, ПАРЄ опосередковано легітимізує окупацію Криму, опосередковано, але дуже чітко, прийнявши депутатів (з РФ)", - сказав посол.

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Також він зазначив, що у ПАРЄ є дуже серйозні претензії до цілої низки країн з приводу дотримання верховенства права. За його словами, те, що робиться у Росії з порушеннями прав людини, це непорівнянно з ситуацією у жодній іншій країні.

"І все-одно це все може зійти їм з рук, якщо вони повернуться. Відповідно, який сигнал усім іншим делегаціям: та, будь ласка, робіть що хочете", - поскаржився посол.

Тому, на йому думку, повернення Росії повноважень у ПАРЄ буде програшем Парламентській асамблеї.