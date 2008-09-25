У БЮТ образилися: НУ-НС поводиться як «вередлива невістка»

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” веде себе сьогодні, «як досить вибаглива невістка».

Про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат України Валерій ПИСАРЕНКО (фракція БЮТ), коментуючи заяву лідера фракції НУ-НС В’ячеслава КИРИЛЕНКА щодо неврахування пропозиції фракції при формуванні порядку денного засідання парламенту.

В.ПИСАРЕНКО вважає, що сьогодні в порядку денному сесії «не має жодного закону, який можна було б назвати або лобістським, або антипрезидентським, або антинародним». Він зазначив, що дії НУ-НС спрямовані скоріше не на створення коаліції, а на проведення дострокових виборів. Він вважає, що «ці заяви треба прибрати і працювати в робочому режимі».

В.ПИСАРЕНКО підкреслив, що ситуація не має відбуватися як у відомому фільмів, коли юнак підходить на танцях до дівчини і запитує: «Ви танцюєте?». Після того як вона відповіла ствердно, юнак сказав: «А я співаю».

За його словами, «якщо танцювати, то разом”. “А якщо просто хочеться прийти на танці, то для нас це не вихід», - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Він вважає недоречними звинувачення в тому, що БЮТ голосує разом з Партією регіонів. «Що нам треба запропонувати фракції ПР вийти із зали, якщо вони підтримують нині ініціативи БЮТ?», - зазначив він.

В.ПИСАРЕНКО підкреслив: «сьогодні с ПР ми не ведемо жодних перемовин і всі наші сили зосереджені на консультаціях з НУ-НС і Блоком Литвина».