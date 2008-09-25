Партія регіонів припинила переговори про створення коаліції

Президія Партії регіонів прийняла рішення припинити переговори з усіма фракціями щодо можливого створення коаліції, доки "помаранчеві" сили не визначаться з конфігурацією коаліції між собою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, Партія регіонів хоче для себе з’ясувати: «ми приймаємо рішення на роботу чи приймаємо рішення на якесь тимчасове співробітництво в рамках якихось політичних рішень».

Як сказав О.ЄФРЕМОВ, дивною є ситуація, коли БЮТ спочатку голосує в першому читанні законопроект про держслужбу, а потім відмовляється від прийняття норми про те, що діловодство має вестися і російською мовою.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що Партія регіонів не проти створення коаліції трьох – НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина, і хочуть побачити, чим завершаться ці переговори.