Голова КНР з нагоди Дня незалежності побажав українському народу процвітання і могутності

Як повідомили у прес-службі президента України, голова КНР Сі Цзіньпін привітав главу Української держави Петра Порошенка та український народ зі святом.

Очільник КНР, зокрема, наголосив, що Україна є традиційно дружнім партнером у співпраці з Китаєм і дружба народів двох країн йде корінням в далеке минуле. «Китай входить в число перших країн, які визнали незалежність України і встановили дипломатичні відносини з нею. Китай поважає державну суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, поважає обраний Вашим народом шлях розвитку відповідно до особливостей своєї країни», - йдеться у вітанні.

Читайте такожОлланд у привітанні до Дня Незалежності назвав Україну актором першого плану на світовому рівні

За словами очільника КНР, Україна є традиційно дружнім партнером у співпраці з Китаєм і дружба народів двох країн йде корінням в далеке минуле. «Китай входить в число перших країн, які визнали незалежність України і встановили дипломатичні відносини з нею. Китай поважає державну суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, поважає обраний вашим народом шлях розвитку відповідно до особливостей своєї країни», - наголошується у вітанні.

Сі Цзіньпін додав, що в останні роки дружні відносини співпраці між Китаєм і Україною зберігають здоровий і сталий розвиток, співпраця в різних сферах просувається впевненими кроками. «Приділяю велику увагу розвитку китайсько-українських відносин, готовий спільно з Вами докладати зусиль до подальшого просування двосторонніх відносин і досягнення великих реальних результатів у співпраці між Китаєм і Україною в усіх напрямках на благо двох країн і їх народів», - зауважив він.

«Голова КНР побажав Україні та українському народу процвітання, могутності та щастя, а президенту - здоров'я та благополуччя», - повідомили у прес-службі.