Розвідка оцінила рівень загрози для України з території Придністров'я

Про це в інтерв'ю ТСН повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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"Там приблизно 1200 військовослужбовців, які в основному для охорони складів боєприпасів колишньої 14-ї армії, забезпечують, скажімо так, миротворчу операцію на території Придністров'я. Тут загроза більше полягає в тому, що з території Придністров'я спеціальними службами може бути дестабілізована ситуація як в Одеській області, так і взагалі на півдні України для того, щоб викликати дестабілізацію ситуації і потім уже використовувати її у власних цілях, включаючи можливість, а ніхто цю можливість не відкидає, проведення так званих миротворчих операцій для того, щоб відстояти інтереси, права, захистити російськомовне населення тощо", - заявив Скібіцький.

Він також зазначив, що удар із Придністров'я може бути нанесений у разі значного посилення угруповання російських військ. Самопроголошена республіка відіграє лише допоміжну роль для дестабілізації України.