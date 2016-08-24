Дуда запросив Порошенка відвідати в грудні Польщу
13:54, 24 серпня 2016Політика
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Президент Польщі Анджей Дуда запросив президента України Петра Порошенка до Варшави та сподівається, що цей візит відбудеться у грудні поточного року.
Дуда і Порошенко можуть зустрітися 2 грудня у Варшаві / president.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Дуда сказав під час виголошення спільної заяви для ЗМІ з президентом України Петром Порошенком після їхньої зустрічі сьогодні у Києві.
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"Ми сьогодні з паном президентом Петром Порошенком провели добру розмову. І я в черговий раз запросив пана президента з візитом у Варшаву", - сказав Дуда.
При цьому він висловив сподівання, що візит Порошенка до Польщі відбудеться у грудні.
"Можливо, вдасться узгодити наші графіки, щоб цей візит відбувся 2 грудня, - в цей символічний день, коли Польща визнала незалежність Української держави", - додав президент Польщі.
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