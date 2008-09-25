Ющенко: Україна потребує здорової парламентської коаліції

Україна потребує здорової парламентської коаліції, яка працюватиме на національні пріоритети. На цьому Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив сьогодні у інтерв`ю українським регіональним друкованим виданням, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«На мій погляд, причиною розвалу парламентської коаліції було те, що добре експлуатувалася назва «демократична», але мало робилося для того, щоб вона за духом і змістом була такою», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він наголосив, що головним в діяльності цієї коаліції мало бути щоденне впровадження реформ: «Коаліція створювалася для того, щоб працювати - проводити реформи, які потрібні країні». Натомість, за його словами, відповідні домовленості, закріплені в коаліційній угоді, постійно порушувалися.

Відповідаючи на запитання журналістів, Президент вкотре підкреслив: назва чи формат нової парламентської коаліції можуть бути якими завгодно. Ключовими цінностями є принципи діяльності та готовність брати на себе відповідальність. «Коаліція може відбутися у будь-якому форматі, за однієї умови, якщо там будуть закріплені загальнонаціональні пріоритети. Меркантильні речі сьогодні не цікавлять націю. Чи є той формат коаліції, який здатний породити ці цінності, - у цьому і є знак запитання», - сказав він.

При цьому глава держави наголосив, що сьогодні для деяких політичних сил парламенту метою формування нової коаліції є досягнення цілей, які суперечать національним інтересам. За його словами, ці політики готові «повернути країну назад, головне, щоб отримати посади і владу».

Інтерв`ю у Президента взяли представники видань «Слобідський край» (м. Харків), «Наше місто» (м. Дніпропетровськ), «Нова доба» (м. Черкаси), «Високий замок» (м. Львів), «33-й канал» (м. Вінниця), «Одеські вісті» м. Одеса, «Южная правда» (м. Миколаїв), «Сумщина» (м. Суми), «Жизнь» (м. Донецьк), «Житомирщина» (м. Житомир).