Верховна Рада демонструє чудеса працелюбності

Наступного тижня Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати прийняла постанову про внесення змін до календарного плану поточної сесії. За дане рішення проголосувало 329 з 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Документом передбачено, що у понеділок, 29 вересня, не буде традиційного засідання Погоджувальної ради, а відбудеться нарада керівників фракцій парламенту.

30 вересня, 1, 2 та 3 жовтня парламент працюватиме у сесійному режимі, проводитимуться тільки ранкові засідання.