Верховна Рада демонструє чудеса працелюбності
11:22, 26 вересня 2008Політика
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Правда, будуть тільки ранкові засідання
Наступного тижня Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі.
Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати прийняла постанову про внесення змін до календарного плану поточної сесії. За дане рішення проголосувало 329 з 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Документом передбачено, що у понеділок, 29 вересня, не буде традиційного засідання Погоджувальної ради, а відбудеться нарада керівників фракцій парламенту.
30 вересня, 1, 2 та 3 жовтня парламент працюватиме у сесійному режимі, проводитимуться тільки ранкові засідання.
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