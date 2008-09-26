Два Кириленки знову пересварилися у Верховній Раді

Лідери фракцій БЮТ і НУ-НС укотре обмінялися звинуваченнями у сесійній залі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО зазначив, що представники фракції НУ-НС не з’явилися ні учора, ні сьогодні для спільного формування з БЮТ і фракцією Блоку Литвина порядку денного сьогоднішнього засідання.

Він зазначив, що сьогодні, за 10 хв. до Погоджувальної ради, НУ-НС запропонував пропозиції, які не розглядалися «в рамках трьох».

За словами І.КИРИЛЕНКА, саме тому не вдалося узгодити порядок денний на сьогодні і він узгоджувався вже на погоджувальній раді чотирма фракціями парламенту.

У той же час лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголосив: «Я не знаю, як ще благати БЮТ, щоб він перестав голосувати з Партією регіонів і перестав з Партією регіонів і комуністами формувати порядок денний”.

За його словами, фракція НУ-НС запропонувала БЮТ відмовитися від голосування за зміни до календарного плану (як відомо, сьогодні парламент вніс такі зміни, передбачивши, що на наступному тижні ВР зранку працюватиме у пленарному режимі – УНІАН) і відмовитися від спільних голосувань на наступному тижні з фракцією Партії регіонів.

Лідер фракції НУ-НС вважає, що час необхідний для ведення переговорів і консультацій, а не для голосувань «водночас з Партією регіонів проти України і проти Конституції».

В.КИРИЛЕНКО також повідомив, що БЮТ відмовився від зазначеної пропозиції НУ-НС, а також не підтримав внесення на розгляд парламенту і голосування сьогодні за скасування депутатської недоторканності.

В.КИРИЛЕНКО також зазначив, що фракція БЮТ відмовилася внести на розгляд парламенту і підтримати президентський законопроект щодо введення кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору 1932-1933 років як Геноциду проти українського народу. «Ось вам нова коаліція від БЮТ! П’ять пропозицій від НУ-НС – і п’ять негативних відповідей. Оце їх правдива позиція», - сказав В.КИРИЛЕНКО.