Ахметов і Колесников стали начальниками

На засіданні політради Партії регіонів, яке відбулося сьогодні увечері, до складу політради та президії партії обрано Ріната АХМЕТОВА. Членом президії Партії регіонів став також Борис КОЛЕСНИКОВ. Про це повідомляється на сайті лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

На засіданні також було схвалено концепцію коаліційної угоди, на основі якої Партія регіонів пропонуватиме формування парламентської більшості.

Також вирішено скликати черговий, десятий з`їзд Партії регіонів 24 червня.