Тимошенко не хоче підписувати «стресову угоду» щодо газу

Довгострокову угоду з Росією про постачання природного газу уряд України планує підписати до кінця жовтня.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Києві представникам провідних зарубіжних агентств.

Вона зазначила, що Україна зацікавлена в тому, щоб ця угода була довгостроковою й носила стратегічний характер: “Цього року нам було б дуже добре підписати не стресову угоду на один рік, а стратегічну, на багато років вперед».

Прем`єр-міністр висловила надію, що російська сторона виконає домовленості й переходитиме на світові ціни на газ для України поступово, протягом 3-4 років.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що ціна на російський газ для України буде оприлюднена після завершення переговорів. “На жаль, після останнього візиту Президента України до Російської Федерації прозвучала ціна 400 доларів (за 1 тисячу кубометрів)», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що докладе всіх зусиль, щоб ця ціна була менша.

Довідка УНІАН. У 2008 році Росія постачає до України газ центрально- й середньоазіатського походження за ціною 179,5 дол. за 1 тис. куб. м.

У 2007 році вартість газу становила 130 дол. за тис. куб. м, а в 2006 році - 95 дол. за тис. куб. м.