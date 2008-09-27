Ізраїль не збирається визнавати Голодомор геноцидом - посол

Ізраїль не має наміру визнавати Голодомор 1932-1933 років в Україні актом етнічного геноциду.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 36(715) від 27 вересня - 3 жовтня) заявила посол Ізраїлю в Україні Зіна КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.

«Ізраїль не може визнати Голодомор актом етнічного геноциду», - заявила посол.

«Ізраїль визнає актом геноциду те, що визнане міжнародним правом. А саме: геноцидом вважається знищення за етнічною приналежністю. Таким, зокрема, був Голокост», - пояснила вона.

Водночас, за словами дипломата, Ізраїль визнає, що Голодомор був найбільшою трагедією українського народу, й закликає до його подальшого вивчення.

«Позиція Ізраїлю полягає також у тому, що наша країна підтримує ті резолюції міжнародних організацій, наприклад ЮНЕСКО, в яких йдеться, що, по-перше, трагедія Голодомору не повинна повторитися, по-друге, вона має вивчатися в усьому світі», - заявила З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.