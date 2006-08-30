Ульянченко заявляє, що в неї немає конфлікту з Жовтяком

Голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявляє, що у неї немає конфлікту з поновленим судом на посаді голови Київської облдержадміністрації Євгеном ЖОВТЯКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам.

«У мене конфлікту з Євгеном Дмитровичем немає. І ні про який конфлікт мій з ЖОВТЯКОМ не може бути й мови», - заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

За її словами, вона мала зустріч з Є.ЖОВТЯКОМ на святкуванні Дня Незалежності 22 серпня у місті Богуслав, куди були запрошені усі колишні голови Київської ОДА часів Незалежності України.

Як зазначила В.УЛЬЯНЧЕНКО, Є.ЖОВТЯК займається судовим процесом, «і це не мій конфлікт із ЖОВТЯКОМ. Я призначена указом Президента головою Київської облдержадміністрації і виконую свої обов’язки».

За її словами, як далі складеться доля Є.ЖОВТЯКА – це питання суду і подальших дій його самого.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня цього року Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду. 16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов і скасував указ, поновивши Є.ЖОВТЯКА на посаді. Але цього ж дня 16 червня Указом Президента на посаду голови Київської облдержадміністраціїбуло призначено В.УЛЬЯНЧЕНКО.

1 серпня Державна виконавча служба зобов’язала Президента України В.ЮЩЕНКА не пізніше 10 серпня 2006 року видати відповідний Указ про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді.