В очах Європи Україна впала нижче плінтуса

Європа розчарована тим, що відбувається в Україні впродовж чотирьох років після помаранчевої революції.

Про це свідчать коментарі європейських політиків і політичних експертів, отримані кореспондентом "Дзеркала тижня" під час зустрічей у Варшаві, Берліні, Парижі й Брюсселі.

"Вам час припиняти безглуздя у внутрішній політиці. Імідж України на Заході катастрофічний", — заявив професор Філіп Моро Дефарж з Французького інституту міжнародних відносин (IFRI).

Одна з основних проблем України полягає в ухваленні й виконанні політичних рішень, вважає директор Берлінської європейської академії професор Еккарт Штратеншульте.

"Ваша політична еліта заклопотана сама собою, Верховна Рада нічого не ухвалює, президент називає прем’єра зрадником батьківщини, а БЮТ блокує парламентську трибуну — для порядного німця це дуже важко піддається розумінню", — пояснив він, додавши: "Особливо з огляду на те, що Україна наполегливо вимагає ПДЧ і європейської перспективи. Виходить, це всього лише гасла".

Європейські експерти й політики також в один голос констатують, що Україна втратила потенціал і привабливість, які отримала завдяки оранжевій революції.

"Так, на папері помаранчева коаліція — наші друзі. Але кредит довіри Ющенка майже нульовий. Ющенко закінчився. Залишилася Юля", — відзначив експерт брюссельського Центру європейських політичних досліджень (CEPS) Мікаель Емерсон. "Проте її позиції дуже часто змінюються, її словам бракує ясності, логіки і стратегічного бачення. З фахового погляду її підходи спрощені, єретичні та спірні. Я не бачу в ній лідера нації", - додав він.

"Ваша країна втратила чотири роки після Майдану. Сьогоднішнє поводження України робить місію її друзів у Європейському союзі майже неможливою", — наголосив керівник комітету у закордонних справах Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський.

Українська правда