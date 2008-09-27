Україна погодилася віддати Росії дані про експорт ракетних комплексів?

МЗС України і Росії обмінялися нотами про готовність підписати міжурядову угоду про обмін інформацією щодо переносних зенітних ракетних комплексів типу «Ігла» і «Стріла» під час здійснення їх експорту до третіх країн чи імпорту з третіх країн.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив заступник директора Федеральної служби з військово-технічної співпраці Костянтин БІРЮЛІН у кулуарах авіасалону «АвіаСвіт-21», що проходив під Києвом.

«Підписання цього дуже важливого документа, що відноситься до сфери боротьби з терористичними погрозами, відбудеться найближчим часом», – сказав він.

К.БІРЮЛІН відзначив, що угода передбачає взаємну звітність про виробництво, наявність і стан ПЗРК, їх постачання. Такі домовленості Росія має з багатьма країнами, зокрема із США, а з держав СНД – з Узбекистаном.

У рамках виставки К.БІРЮЛІН зустрівся з першим заступником міністра промислової політики України Віталієм НЕМИЛОСТИВИМ, який відповідає за військово-технічну співпрацю. Обговорювалися ряд перспективних проектів, зокрема щодо утилізації компоненту ракетного палива, меланж нагромадилося в Україні. Заступник директора ФСВТС відзначив, що Росія готова допомогти відповідною технологією, якої немає в Україні.