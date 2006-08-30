Литвин впритул не бачить Тимошенко

Лідер Народної партії, екс-голова Верховної ради Володимир ЛИТВИН не бачить опозиції в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Житомирі на прес-конференції.

За словами В.ЛИТВИНА, в Україні ще чітко партії про свою опозиційність не заявили.

Як сказав В.ЛИТВИН, класичною опозицією в Україні раніше була КПУ. Натомість він «вимушений констатувати, що КПУ комуністичну ідею обміняла на власне благополуччя».

В.ЛИТВИН також спрогнозував, що комуністична ідея та КПУ загалом втратить свою організаційну підтримку після завершення роботи парламенту нинішньої, п’ятої каденції.

Також він вважає, що на початку нового політичного сезону ряд партій спробують заявити про свою опозиційність, але які це будуть партії, В.ЛИТВИН не уточнив. Він лише зазначив, що питання полягатиме у тому, до кого буде ця опозиційність: до влади, до Президента, до парламенту чи до уряду.

В.ЛИТВИН пояснює таку ситуацію руйнуванням партійної системи через змову політичних лідерів, які «просто зрадили своїх товаришів по партії».