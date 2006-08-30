Бродський обізвав Черновецького ”пустомельченком”

Депутат Київської міської ради від БЮТ Михайло БРОДСЬКИЙ вважає, що прохання Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО продовжити термін його реєстрації народним депутатом демонструє невпевненість у власних силах, повідомляє прес-служба М.БРОДСЬКОГО

Звернення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «демонструє його невпевненість у своїх силах. Він сам де-факто визнав свою неспроможність керувати містом», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

На думку депутата Київради, голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ, задовольнивши прохання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «залишив меру шлях для неминучого відступу». М.БРОДСЬКИЙ стверджує, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не виконав жодної зі своїх передвиборних обіцянок: «Хіба що підняв ціну на хліб, але цього він своєму малозабезпеченому електорату якраз і не обіцяв».

«ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – це справжній пустомельченко, - сказав М.БРОДСЬКИЙ. - Це – мер, за яким немає справ, а тільки слова».

«На ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в Києві чекає повне управлінське фіаско, тому він і страхується, залишаючи собі відступ до Верховної Ради», - вважає М.БРОДСЬКИЙ і говорить про «плинність кадрів» у КМДА.

Як відомо, Центральна виборча комісія 29 серпня оголосила про продовження для Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО терміну реєстрації народним депутатом України до 1 грудня.

«ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ учора (28 серпня) подав до ЦВК заяву з проханням продовжити термін реєстрації, а також надав додаткові документи, що свідчать про поважну причину для такого прохання, – ще не закінчилися судові розгляди за результатами виборів мера Києва», - сказав представник прес-служби ЦВК.

Відповідно до законодавства України, депутатську вакансію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до 1 грудня не може зайняти жоден із кандидатів у депутати, який іде одразу за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ у списку блоку «Наша Україна».

У травні ЦВК уже продовжувала для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термін реєстрації народним депутатом до 1 вересня на підставі його заяви.

Разом з тим 29 серпня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що має намір залишатися на посаді Київського міського голови весь відведений законодавством термін - до 2011 року.