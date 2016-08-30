Луценко про справу щодо російської агресії: нараховує 800 томів

Про це генпрокурор написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Інформацію про хід розслідування та перспективи притягнення винних до кримінальної відповідальності доповім на засіданні комітету ВР з питань безпеки та оборони 7 вересня", - заявив Луценко.

Як нагадав генпрокурор, Головною військовою прокуратурою з вересня 2014 року здійснюється досудове розслідування за фактом розв’язання і ведення представниками влади Російської Федерації та службовими особами Збройних сил РФ за змовою з терористичними угрупованнями агресивної війни з Україною.

Слідством охоплено весь період агресії з лютого 2014 року (окупація півострову Крим, проведення антитерористичної операції на сході країни).

Луценко стверджує, що обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 800 томів (з них 350 мають гриф "Таємно" і "Цілком таємно"). Також вже допитано понад 1400 потерпілих, понад 2000 свідків, проведено понад 1800 судових експертиз. Здобуто понад 100 000 одиниць речових доказів.

"Враховуючи необхідність спеціальних знань щодо застосування сил і засобів під час бойових операцій, Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України проведена унікальна судова комісійна військова експертиза, яка тривала майже рік і до якої залучено 31 провідних експертів та фахівців, у тому числі з Міністерства оборони України, Антитерористичного центру при Службі безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, серед яких 10 генералів, що мають значний досвід керівництва військовими формуваннями на всіх рівнях, а також головного редактора інтернет-видання "Цензор.нет" Бутусова Ю.Є. (представник громадськості, який користується беззаперечним авторитетом та довірою суспільства)", - заявив Луценко.

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Також він сказав, що експертизою досліджено 3600 бойових та інших документів, які дали можливість проаналізувати причини значних втрат української армії.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня ГПУ повідомила про підозру 18 представникам російської влади та керівництва збройних сил РФ.

"Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, миру та міжнародного правопорядку… 18 особам із числа представників влади і керівництва збройних сил РФ. Серед яких: радник президента РФ, колишній повноважний представник президента РФ у так званому "Кримському федеральному окрузі", міністр оборони РФ та два його заступники та ще 10 генералів з числа вищого командного складу ЗС РФ", - заявив Луценко на брифінгу, який відбувся 22 серпня.