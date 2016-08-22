Луценко озвучив два сценарії розвитку подій щодо російських чиновників, підозрюваних у злочинах проти України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Він зазначив, що, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, існує два варіанти розвитку подій: добровільна явка підозрюваних чи їхнє заочне засудження.

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«Процедура притягнення до відповідальності передбачає два варіанти — або добровільна явка підозрюваних на територію України для дачі показів, або їхнє заочне засудження, яке було встановлено під час голосування за зміни до Кримінального процесуального кодексу України. І той, і той варіанти ми розглядаємо як прийнятний для притягнення до відповідальності людей, які розв'язали агресивну війну й окупацію частини території України”, - сказав Луценко.

Крім того, Луценко додав, що за декілька тижнів вищезгадані військовослужбовців РФ будуть оголошені в міжнародний розшук, оскільки законодавство не дозволяє оголошувати особу відразу в міжнародний розшук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Луценко заявив, що Генеральна прокуратура України повідомила про підозру 18 представникам російської влади та керівництва збройних сил РФ у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, миру та міжнародного правопорядку.

При цьому Луценко запропонував 18 російським високопосадовцям добровільно приїхати на допит у Генпрокуратуру України.