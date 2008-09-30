Яценюк: світова фінансова криза зачепить Україну

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає за доцільне заслухати на цьому тижні у ВР інформацію міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, економіки Богдана ДАНИЛИШИНА та голови Нацбанку Володимира СТЕЛЬМАХА щодо бюджету на 2009 рік та подолання наслідків світової фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

Звертаючись до лідерів фракцій парламенту, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що незалежно від того, чи буде створено коаліцію, необхідно заслухати міністра фінансів, міністра економіки та голову НБУ, зокрема, з приводу того, які заходи вживатиме уряд та Нацбанк до кінця року для подолання наслідків світової фінансової кризи.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що сьогодні вранці “Доу-Джонс впав на сім відсотків». «Це історичне падіння за всю історію цього індексу», - додав спікер.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «глибоко помиляються» ті, хто думає, що для України це не матиме ніяких наслідків. «Наслідки світової фінансової кризи Україна відчуває вже зараз», - впевнений голова ВР.