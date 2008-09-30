Комуністи хочуть знати правду про піратів, танки і «Гради»

Фракція Комуністичної партії України вимагає заслухати у Верховній Раді звіт міністра оборони, керівника СБУ, секретаря РНБО та керівника «Укрспецекспорту» з приводу захоплення українського судна зі зброєю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО сьогодні на засіданні парламенту.

За його словами, ці урядовці мають відповісти на запитання, «хто фінансував і готував це постачання зброї, хто відповідає за те, що 33 танки і п`ять «Градів» опинилися в руках піратів».

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня поблизу побережжя Сомалі пірати захопили судно “Faina”, до складу екіпажу якого належать зокрема 17 громадян України.

На борту захопленого судна 33 проданих Україною танки Т-72 та інше озброєння. 26 вересня міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сказав, що все це озброєння продавала державна компанія «Укрспецекспорт» відповідно до міжнародних угод.