Чорногорія підтримує дії України в умовах російської агресії - голова парламенту

Як повідомили у прес-службі Верховної Ради України, про це під час двосторонньої зустрічі з головою ВР Андрієм Парубієм заявив очільник парламенту Чорногорії Дарко Пайович.

"Ми не тільки підтримуємо цілісність країни, а й справедливість. Ви зараз на передньому краї боротьби за свободу, безпеку усієї Європи. Ми висловлюємо свою підтримку діям України", - сказав він.

Парубій подякував за підтримку України "у такий непростий для нашої держави час".

"Для нас важлива підтримка кожної країни, і особливо Чорногорії", - сказав він.

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Також спікер ВР запросив голову парламенту Чорногорії відвідати Україну з офіційним візитом.

"Ви самі маєте побачити і зрозуміти ті зміни, які відбуваються у нашій країні", - додав він.

Під час брифінгу Парубій повідомив, що з Пайовичем домовлено про обмін візитами парламентських делегацій України і Чорногорії.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР України перебуває з дводенним візитом у Польщі, де він взяв участь у конференції голів парламентів країн Центрально-Східної та Південної Європи.