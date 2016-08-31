Чорногорія підтримує дії України в умовах російської агресії - голова парламенту
Чорногорія висловлює свою підтримку діям України в умовах російської агресії.
Як повідомили у прес-службі Верховної Ради України, про це під час двосторонньої зустрічі з головою ВР Андрієм Парубієм заявив очільник парламенту Чорногорії Дарко Пайович.
"Ми не тільки підтримуємо цілісність країни, а й справедливість. Ви зараз на передньому краї боротьби за свободу, безпеку усієї Європи. Ми висловлюємо свою підтримку діям України", - сказав він.
Парубій подякував за підтримку України "у такий непростий для нашої держави час".
"Для нас важлива підтримка кожної країни, і особливо Чорногорії", - сказав він.
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Також спікер ВР запросив голову парламенту Чорногорії відвідати Україну з офіційним візитом.
"Ви самі маєте побачити і зрозуміти ті зміни, які відбуваються у нашій країні", - додав він.
Під час брифінгу Парубій повідомив, що з Пайовичем домовлено про обмін візитами парламентських делегацій України і Чорногорії.
Як повідомляв УНІАН, голова ВР України перебуває з дводенним візитом у Польщі, де він взяв участь у конференції голів парламентів країн Центрально-Східної та Південної Європи.