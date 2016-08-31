З початку АТО в лікарні Мечникова пройшли лікування понад 2 тисяч поранених бійців

Про це повідомляє «Міст-Дніпро».

Зараз на лікуванні залишаються 4 бійця.

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«На сьогоднішній день у нас, у відділеннях реанімації, травматології, нейрохірургії, знаходяться бійці, які отримали поранення в серпні цього року. Всього в серпні пройшли лікування понад 40 осіб, до цих пір залишаються 4 вкрай важких бійця з пораненнями в голову, груди, серце – їм ще належить зробити кілька етапів операцій, щоб переходити на лікування та реабілітацію в госпіталі. Сподіваємося, що, як і раніше, всіх цих хлопців вдасться врятувати», - розповів Сергій Риженко.