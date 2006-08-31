Завтра «Наша Україна» обговорюватиме питання про входження до коаліції

Завтра, 1 вересня, відбудеться політична рада «Нашої України», де обговорюватиметься питання про входження до парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат, член фракції «Наша Україна» Володимир СТРЕТОВИЧ сьогодні на прес-конференції.

Говорячи про очолювану ним партію – Християнсько-демократичний союз, що входить до блоку «Наша Україна», В.СТРЕТОВИЧ підкреслив, що партія ще у серпні заявила, що не входитиме з ідеологічних міркувань в коаліцію, де є Комуністична партія України.

«І поставили на цьому крапку», - сказав В.СТРЕТОВИЧ, водночас зауваживши, що якщо мова йтиме про коаліцію без КПУ, то ХДС розглядатиме можливі варіанти.

Говорячи про ймовірність прийняття рішення щодо входження “Нашої України” до коаліції, В.СТРЕТОВИЧ висловив думку, що «в найближчі півмісяця-місяць це питання ніяк не проясниться і вийде на другу половину вересня, коли відбудуться певні подвижки в структурних змінах парламенту».

Як повідомлялося, на сьогодні учасниками парламентської коаліції є Партія регіонів, Соціалістична та Комуністична партії України. Водночас уряд України був сформований за участю представників фракції “Нашої України”.

Формування уряду, підписання Універсалу національної єдності керівниками цих 4 політичних сил відбувалося наприкінці липня, вже під час парламентських канікул, тому створення широкої коаліції було відкладено.