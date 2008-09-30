Тимошенко їде в Москву наводити мости?

Під час візиту 2 жовтня ц.р. прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Москви підписання жодних документів про постачання природного газу до України не планується.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді України.

«На сьогодні ще немає підстав для підписання якихось документів», - сказало джерело, зазначивши, що під час візиту планується провести переговори про підготовку до укладання довгострокової угоди про постачання природного газу.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО 29 вересня висловила сподівання, що їй вдасться на цьому тижні відвідати Москву для підписання всіх необхідних документів щодо подальшого постачання газу до України.

Водночас вона зазначила, що розраховує на підписання цих документів до розгляду проекту держбюджету на 2009 рік у першому читанні, яке призначене на 21 жовтня.

Своєю чергою прес-служба Кабміну, анонсуючи візит прем`єра, повідомила, що 2 жовтня в Москві планується проведення зустрічі глав урядів України та Російської Федерації, а також переговори урядових делегацій щодо підготовки до укладання довгострокової угоди про постачання природного газу.

Нагадаємо, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає, щоб уряд негайно почав офіційні переговори з Російською Федерацією щодо формування ціни на газ на 2009 рік.

У Секретаріаті Президента України вважають, що прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Москву для отримання «політичного благословення».