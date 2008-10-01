Тимошенко хоче вигнати на вулицю тисячу підлеглих Балоги

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за доцільне впорядкувати чисельність співробітників Секретаріату Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Що стосується Секретаріату. Там зараз працює 1200 персон замість 200, і стримати цей процес можна тільки голосуванням у парламенті, коли виділятиметься певний бюджет. Безперечно, ми над цим працюватимемо, але в демократичній коаліції, окрім БЮТ, є й інші фракції, і я не знаю, як вони поставляться до того, щоб чисельність Секретаріату Президента знизити з 1200 до 200 чоловік, оскільки це передбачено нормальними правилами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.