Тимошенко хоче вигнати на вулицю тисячу підлеглих Балоги
13:39, 01 жовтня 2008Політика
3408 0
Але "в демкоаліції є інші фракції"...
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за доцільне впорядкувати чисельність співробітників Секретаріату Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
«Що стосується Секретаріату. Там зараз працює 1200 персон замість 200, і стримати цей процес можна тільки голосуванням у парламенті, коли виділятиметься певний бюджет. Безперечно, ми над цим працюватимемо, але в демократичній коаліції, окрім БЮТ, є й інші фракції, і я не знаю, як вони поставляться до того, щоб чисельність Секретаріату Президента знизити з 1200 до 200 чоловік, оскільки це передбачено нормальними правилами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter