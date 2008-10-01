Тимошенко зізналася, що платила Чоботу гроші за гидоту

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру читати книгу Дмитра ЧОБОТА “Макуха або штрихи до політичного портрета Блоку Юлії Тимошенко”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я всі ці брудні викиди не читаю. Як правило, таким людям платять гроші і вони пишуть. Ми теж колись ЧОБОТУ платили гроші, він також там гидоту писав, на жаль», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що ця книга не заслуговує суспільної уваги.

«Я прошу суспільство цю брудну річ не читати, краще стежити за діями політиків. Це системніші речі, які можуть стати основою для формування ставлення до політика. Це абсолютно замовлена і за гроші виконана річ», - переконана вона.

Як повідомлялося, сьогодні на прес-конференції в УНІАН автор скандальної книги про Віктора МЕДВЕДЧУКА “Нарцис” Дмитро ЧОБІТ презентував своє нове художнє дослідження про БЮТ “Макуха або штрихи до політичного портрета Блоку Юлії Тимошенко”.

Д.ЧОБІТ повідомив, що працював над книгою з 13 травня по 28 серпня.

Він нагадав, що макуха - це продукт, який залишається після вичавлювання олії, він дуже добре пахне, але мало корисний.

“Я вважаю, що БЮТ - це звичайна політична макуха, під яскравою обгорткою якої ховається недобра її суть. Звідси і назва книги”, - сказав він.

Автор повідомив, що в книзі розповідається про БЮТ і її лідера Юлію ТИМОШЕНКО, зокрема, про її родовід, бізнес. Крім того, в книзі наведено перелік всіх її кримінальних справ, матеріали про перерахування коштів.

Також, за словами Д.ЧОБОТА, в книзі викладено маловідомі факти з життя Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, розповідається про діда Ю.ТИМОШЕНКО Абрама Кельмановича КАПІТЕЛЬМАНА. При цьому Д.ЧОБІТ відзначив, що до дослідження родоводу Ю.ТИМОШЕНКО його спонукала сама лідер БЮТ, сказавши журналістам, що у неї по лінії батька всі латвійці до десятого коліна, а по лінії матері - всі українці.