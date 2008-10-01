Ющенко: дружбу з Росією автоматично пролонговано на 10 років

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про автоматичне пролонгування Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Російською Федерацією і Україною на наступний 10-річний період.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив в інтерв’ю шведській газеті Dagens Nyheter.

Відповідаючи на запитання про важливість відносин з Росією, Президент України повідомив про продовження дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між РФ і Україною на наступний 10-річний період. В.ЮЩЕНКО пояснив, що 30 вересня сплив кінцевий термін, коли сторони могли заявити про наміри не продовжувати дію договору, однак жодна зі сторін таких намірів не заявила.

«Сьогодні, 1 жовтня, зроблена правова пролонгація функціонування цього договору ще на 10 років, таким чином і Україна, і Росія з розумінням підійшли до того, наскільки є важливими, засадничими принципи цього договору для розвитку на перспективу наших двосторонніх відносин», - наголосив Президент.

Він запевнив, що Україна налаштована розбудовувати відносини з Росією на принципах добросусідства, на рівноправній основі, з повагою до здобутків незалежності кожного з народів, із правом суверенної нації формувати свою політику з ключових як внутрішніх, так і зовнішніх питань.

Водночас Президент погодився, що Україна та Росія мають розбіжності щодо бачення майбутньої архітектури європейської та євроатлантичної безпеки, підходів до міжнародної співпраці у різних багатосторонніх форматах.

«Ми поважаємо вибір Росії, яка вибудовує свій власний погляд на безпекову політику, і це її право. Українська нація виходить з того, що основоположна система безпеки, яка найкраще відповідає національним інтересам будь-якої країни в Європі, в тому числі України, є колективна безпекова модель», - сказав В.ЮЩЕНКО.

**** Договір «Про дружбу, співробітництво і партнерство між Російською Федерацією і Україною» від 31 травня 1997 року набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами). Відповідно до статті 40 договору, його укладено терміном на десять років. Дія договору автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію не менш ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду. Термін відліку першого десятирічного періоду починається з дати набуття договором чинності (з 1 квітня 1999 року) і закінчується 1 квітня 2009 року. Отже, жодна зі сторін не висловила бажання про припинення дії договору до 1 жовтня 2008 року, тому його дія автоматично продовжується на наступний десятирічний період.