БЮТ готовий вже завтра відмінити закони, прийняті 2-5 вересня

Фракція Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді України готова із завтрашнього дня голосувати за відміну законів, прийнятих з 2 по 5 вересня, які Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає неконституційними. Про це прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сказала в ефірі «5 каналу».

«Треба відмінити закони – ми їх відмінимо. Ми готові із завтрашнього дня починати адекватно реагувати на шантаж і ультиматуми – відміняти закони, ухвалювати відповідні рішення, щоб рятувати Україну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши при цьому, що і вона, і її політична сила не згодні з такими ультиматумами.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні, 1 жовтня, заявила, що БЮТ приймає всі ультимативні умови НУ-НС для створення коаліції «трьох». Водночас прем`єр підкреслила, що БЮТ не погоджується з ультиматумами НУ-НС.

У відповідь на це Президент В.ЮЩЕНКО заявив, що чекає, що Ю.ТИМОШЕНКО зробить реальні кроки по відміні законів антиконституційного характеру, які були прийняті парламентом з 2 по 5 вересня, і таким чином підтвердить зроблені нею заяви політичними діями.